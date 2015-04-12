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    На Синае пятеро военнослужащих подорвались на бомбе

    Еще трое военнослужащих ранены

    Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ В результате взрыва придорожной бомбы на севере Синайского полуострова погибли пятеро египетских военнослужащих, еще трое ранены.

    Report со ссылкой на Би-би-си сообщает, что на Синае участились нападения на военных и полицейских со стороны исламистов, многие из которых заявили о поддержке "Исламского государства".

    Власти Египта пообещали одержать верх над джихадистами, однако пока эти усилия не увенчались успехом.

    Недавно было объявлено о крупных перестановках в армейском командовании, отвечающем за операцию на севере Синайского полуострова.

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