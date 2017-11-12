На Сицилии задержаны больше 20 членов мафиозного клана

Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ На Сицилии правоохранителями и силовиками задержаны 24 члена мафиозного клана Santapaola-Ercolano.

Как передает Report, об этом сoобщает ANSA.

Сообщается, что мафиози орудовали в городе Катания. Как заявляет агентство, предположительно, один из задержанных — правая рука главы клана 51-летний Антонио Томазелло.

Кроме того, сообщается, что следователи выдвинули обвинения уже арестованным семи членам группировки. Задержанным вменяется в вину незаконное хранение оружия, угрозы местным предпринимателям и рэкет.

Напомним, ранее в Италии поймали 50 мафиози из преступного клана Sacra corona unita.