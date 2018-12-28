На Сицилии вводят режим ЧП из-за землетрясения

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Власти Италии намерены ввести режим чрезвычайного положения из-за землетрясения на Сицилии.

Как передает Report со ссылкой на НТВ, с таким заявлением выступил вице-премьер страны Луиджи Ди Майо.

Это необходимо, чтобы власти пострадавших городов могли официально получить правительственную финансовую помощь. Ее планируется выделить жителям провинции Катания, чьи дома были разрушены в результате подземных толчков магнитудой 5.

Землетрясение вызвано активностью вулкана Этна. В результате пострадали несколько десятков человек, более 300 вынужденно покинули свои дома.