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    На Сицилии вводят режим ЧП из-за землетрясения

    Это необходимо, чтобы власти пострадавших городов могли официально получить правительственную финансовую помощь

    Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Власти Италии намерены ввести режим чрезвычайного положения из-за землетрясения на Сицилии.

    Как передает Report со ссылкой на НТВ, с таким заявлением выступил вице-премьер страны Луиджи Ди Майо.

    Это необходимо, чтобы власти пострадавших городов могли официально получить правительственную финансовую помощь. Ее планируется выделить жителям провинции Катания, чьи дома были разрушены в результате подземных толчков магнитудой 5.

    Землетрясение вызвано активностью вулкана Этна. В результате пострадали несколько десятков человек, более 300 вынужденно покинули свои дома.

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