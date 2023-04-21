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На Сицилии произошло землетрясение магнитудой до 4,9

На Сицилии произошло землетрясение магнитудой до 4,9 Землетрясение, магнитуда которого оценивается между 4,4 и 4,9, произошло в районе Катании (остров Сицилия).
Другие страны
21 апреля 2023 г. 17:46
На Сицилии произошло землетрясение магнитудой до 4,9

Землетрясение, магнитуда которого оценивается между 4,4 и 4,9, произошло в районе Катании (остров Сицилия).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в пятницу агентство ANSA.

Как уточняет агентство, подземный толчок отчетливо ощущался на всем восточном побережье острова. Люди выходили на улицу. В Катании были эвакуированы люди из некоторых коммерческих центров из соображений безопасности.

О пострадавших и повреждениях зданий не сообщается. Соответствующие службы проводят проверки затронутой стихией территории.

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