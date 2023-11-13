О нас

На Сицилии произошло извержение вулкана Этна

На Сицилии произошло извержение вулкана Этна Новое извержение вулкана Этна произошло на острове Сицилия.
Другие страны
13 ноября 2023 г. 10:11
На Сицилии произошло извержение вулкана Этна

Новое извержение вулкана Этна произошло на острове Сицилия.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в Национальном институте геофизики и вулканологии Италии (INGV).

Извержение произошло в юго-восточном кратере вулкана. Согласно оценкам экспертов INGV, высота эруптивной колонны составила около 4,5 тыс. м над уровнем моря.

Отмечается, что нынешняя фаза извержения Этны не оказывает влияния на работу аэропорта сицилийского города Катания.

Этна находится под постоянным наблюдением специалистов. Как правило, активность этого вулкана не представляет опасности для населения.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Italy's Mount Etna spews out lava and clouds of ash

Самое важное

МИД Азербайджана прокомментировал отправку Францией военной техники в Армению
МИД Азербайджана прокомментировал отправку Францией военной техники в Армению
13 ноября 2023 г. 09:35
В Азербайджане отмечается День Конституции
В Азербайджане отмечается День Конституции
12 ноября 2023 г. 00:27
В Лачыне выполнено 80% работ по созданию городской инфраструктуры, открыто 5 фабрик
В Лачыне выполнено 80% работ по созданию городской инфраструктуры, открыто 5 фабрик
11 ноября 2023 г. 16:22
Представитель Госдепа США уклонился от вопроса Report о дискриминации в отношении Азербайджана
Представитель Госдепа США уклонился от вопроса Report о дискриминации в отношении Азербайджана
10 ноября 2023 г. 08:36
Президент: Пытающиеся вмешаться в дружественные отношения между Ираном и Азербайджаном не добьются своих целей
Президент: Пытающиеся вмешаться в дружественные отношения между Ираном и Азербайджаном не добьются своих целей
9 ноября 2023 г. 19:58
Президент Азербайджана на встрече с иранским коллегой затронул транспортные проекты
Президент Азербайджана на встрече с иранским коллегой затронул транспортные проекты
9 ноября 2023 г. 19:51
Очередной саммит ОЭС пройдет в Азербайджане в 2024 году
Очередной саммит ОЭС пройдет в Азербайджане в 2024 году
9 ноября 2023 г. 13:18
Эрдоган призвал Армению выполнить свои обязательства
Эрдоган призвал Армению выполнить свои обязательства
9 ноября 2023 г. 13:05
Президент Ильхам Алиев встретился в Ташкенте с премьер-министром переходного правительства Пакистана
ФотоПрезидент Ильхам Алиев встретился в Ташкенте с премьер-министром переходного правительства Пакистана
9 ноября 2023 г. 11:41
В Азербайджане отмечается День Государственного флага
В Азербайджане отмечается День Государственного флага
9 ноября 2023 г. 00:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi