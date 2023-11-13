На Сицилии произошло извержение вулкана Этна

Новое извержение вулкана Этна произошло на острове Сицилия.

Новое извержение вулкана Этна произошло на острове Сицилия.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в Национальном институте геофизики и вулканологии Италии (INGV).

Извержение произошло в юго-восточном кратере вулкана. Согласно оценкам экспертов INGV, высота эруптивной колонны составила около 4,5 тыс. м над уровнем моря.

Отмечается, что нынешняя фаза извержения Этны не оказывает влияния на работу аэропорта сицилийского города Катания.

Этна находится под постоянным наблюдением специалистов. Как правило, активность этого вулкана не представляет опасности для населения.