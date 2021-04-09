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На Сицилии при операции по борьбе с мафией арестовали более 30 человек

На Сицилии при операции по борьбе с мафией арестовали более 30 человек Более 30 человек были арестованы минувшей ночью в сицилийской провинции Мессина в ходе совместной спецоперации по борьбе с организованной преступностью, которую провели полиция, карабинеры и финансовая гвардия Италии.
Другие страны
9 апреля 2021 г. 11:58
На Сицилии при операции по борьбе с мафией арестовали более 30 человек

Более 30 человек были арестованы минувшей ночью в сицилийской провинции Мессина в ходе совместной спецоперации по борьбе с организованной преступностью, которую провели полиция, карабинеры и финансовая гвардия Италии.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщил журналистам представитель карабинеров.

По указанию Управления по борьбе с мафией Мессины удар был нанесен по нескольким могущественным мафиозным кланам, один из которых возглавлял босс Джованни Ло Дука, недавно вышедший на свободу после отбытия 13-летнего срока заключения в тюрьме. Теперь он вновь арестован и вместе с ним за решетку отправлены 20 человек, занимавшиеся различными видами криминального бизнеса. Еще 10 их подельников пока помещены под домашний арест.

Всем арестованным предъявлены обвинения в причастности к мафиозной деятельности, вымогательстве, наркотрафике, похищении людей, нанесении тяжких телесных повреждений, незаконном хранении и ношении оружия и других преступлениях. Особое внимание следствия вызвали эпизоды, связанные с махинациями во время выборов, в которых были замешаны как мафиози, так и представители политических кругов.

В ходе следствия, которое продолжалось более двух лет, было установлено, что клан Ло Дуки фактически взял под свой контроль всю преступную деятельность в Мессине. При этом босс после выхода из тюрьмы играл роль "авторитетного" лидера, который решал различные проблемы, возникавшие между главарями других местных преступных группировок.

Параллельно сотрудники финансовой гвардии провели расследование деятельности клана во главе с Сальваторе Спарачо, который контролировал прибыльный сектор, связанный с азартными играми и тотализатором. Одна из компаний, занимавшаяся данным видом бизнеса, в ходе операции была конфискована. Правоохранители также изъяли у мафиози значительные ценности и наложили арест на деятельность нескольких предприятий.

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