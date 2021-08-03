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На Сицилии на фоне природных пожаров поймали поджигателей

На Сицилии на фоне природных пожаров поймали поджигателей Итальянские карабинеры арестовали двух жителей Сицилии, пытавшихся поджечь лес в провинции Энна.
Другие страны
3 августа 2021 г. 20:02
На Сицилии на фоне природных пожаров поймали поджигателей

Итальянские карабинеры арестовали двух жителей Сицилии, пытавшихся поджечь лес в провинции Энна.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении правоохранителей.

Крупные природные пожары на Сицилии продолжаются с прошлой недели. Тушением очагов заняты 124 команды пожарных, которые за понедельник провели три сотни операций.

По данным национальной службы гражданской обороны, с 15 июня природные пожары потребовали проведения более 37 тысяч операций по их ликвидации. Масштаб и труднодоступность пожаров потребовала привлечения пожарной авиации, которая вылетала на тушение более тысячи раз.

Сицилия стала наиболее пострадавшим регионом, где спасатели отправлялись на тушение почти 9 тысяч раз. Здесь в прошлую пятницу на несколько часов пришлось закрыть аэропорт Катании, чтобы позволить прибыть авиационной технике. На Сицилию также направились свыше 30 добровольческих пожарных команд.

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