На Сицилии на фоне природных пожаров поймали поджигателей

Итальянские карабинеры арестовали двух жителей Сицилии, пытавшихся поджечь лес в провинции Энна.

Итальянские карабинеры арестовали двух жителей Сицилии, пытавшихся поджечь лес в провинции Энна.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении правоохранителей.

Крупные природные пожары на Сицилии продолжаются с прошлой недели. Тушением очагов заняты 124 команды пожарных, которые за понедельник провели три сотни операций.

По данным национальной службы гражданской обороны, с 15 июня природные пожары потребовали проведения более 37 тысяч операций по их ликвидации. Масштаб и труднодоступность пожаров потребовала привлечения пожарной авиации, которая вылетала на тушение более тысячи раз.

Сицилия стала наиболее пострадавшим регионом, где спасатели отправлялись на тушение почти 9 тысяч раз. Здесь в прошлую пятницу на несколько часов пришлось закрыть аэропорт Катании, чтобы позволить прибыть авиационной технике. На Сицилию также направились свыше 30 добровольческих пожарных команд.