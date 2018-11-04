На Сицилии из-за наводнения погибли 10 человек

Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ По меньшей мере 10 человек, включая троих детей, погибли в результате наводнения, которое было вызвано сильными ливнями в Палермо.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в воскресенье сообщает Agence France-Presse(AFP) со ссылкой на пожарных.

По данным агентства, девять из 10 погибших были членами одной семьи. Их тела обнаружили в доме на берегу реки в коммуне Кастельдачча. Как указывает агентство, полицейские ведут поиски еще двух человек, пропавших без вести.

Ранее в Италии несколько сотен автомобилей Maserati сгорели при пожаре.