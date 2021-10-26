О нас
Report Georgia
Аудио новости

На Сицилии из-за ливней затопило город Катания

На Сицилии из-за ливней затопило город Катания Из-за сильнейших ливней, обрушившихся на восточную часть Сицилии и ряд южных провинций Италии, затопило исторический центр портового города Катания.
Другие страны
26 октября 2021 г. 19:51

Из-за сильнейших ливней, обрушившихся на восточную часть Сицилии и ряд южных провинций Италии, затопило исторический центр портового города Катания.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает местное издание Giornale di Sicilia.

Пришлось перекрыть автомобильное движение на крупных дорогах, на несколько часов отключить электричество в историческом центре, в том числе в здании мэрии.

Очередной жертвой непогоды на острове стала женщина, утонувшая в пригороде Катании. Согласно информации местных СМИ, выйдя из машины, она попала в поток, с которым не смогла справиться. Накануне в городе Скордия спасатели нашли тело 67-летнего мужчины, пропавшего днем ранее вместе с супругой. Ее поиски продолжаются.

Непогода с ливневыми дождями, сильным градом и порывистым ветром затруднила работу аэропорта Катании и привела к закрытию школ и других учебных заведений в крупных городах.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

В Баку повесилась 35-летняя женщина 
ФотоВ Баку повесилась 35-летняя женщина 
23 октября 2021 г. 19:44
Вагит Алекперов принял участие в открытии нового головного офиса Yelo Bank
ФотоВагит Алекперов принял участие в открытии нового головного офиса Yelo Bank
21 октября 2021 г. 13:29
Талибы убили волейболистку сборной Афганистана
Талибы убили волейболистку сборной Афганистана
22 октября 2021 г. 14:58
На следующей неделе будут выплачены все пособия, пенсии, компенсации
На следующей неделе будут выплачены все пособия, пенсии, компенсации
21 октября 2021 г. 10:26
Новая серия мультфильма Маша и Медведь посвящена Азербайджану
ВидеоНовая серия мультфильма "Маша и Медведь" посвящена Азербайджану
21 октября 2021 г. 17:58
Посольство Азербайджана в России разоблачило еще один фейк армянских СМИ
Посольство Азербайджана в России разоблачило еще один фейк армянских СМИ
23 октября 2021 г. 19:30
Азербайджан намерен закупить новые военные самолеты
Азербайджан намерен закупить новые военные самолеты
22 октября 2021 г. 11:16
Узбекистан выступает за создание инклюзивного правительства в Афганистане
Узбекистан выступает за создание инклюзивного правительства в Афганистане
23 октября 2021 г. 11:22
Лига конференций: Карабах одержал волевую победу в матче с Кайратом
ФотоЛига конференций: "Карабах" одержал волевую победу в матче с "Кайратом"
21 октября 2021 г. 22:37
Минздрав Азербайджана обратился к родителям учеников
Минздрав Азербайджана обратился к родителям учеников
20 октября 2021 г. 16:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi