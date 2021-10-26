На Сицилии из-за ливней затопило город Катания

Из-за сильнейших ливней, обрушившихся на восточную часть Сицилии и ряд южных провинций Италии, затопило исторический центр портового города Катания.

Из-за сильнейших ливней, обрушившихся на восточную часть Сицилии и ряд южных провинций Италии, затопило исторический центр портового города Катания.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает местное издание Giornale di Sicilia.

Пришлось перекрыть автомобильное движение на крупных дорогах, на несколько часов отключить электричество в историческом центре, в том числе в здании мэрии.

Очередной жертвой непогоды на острове стала женщина, утонувшая в пригороде Катании. Согласно информации местных СМИ, выйдя из машины, она попала в поток, с которым не смогла справиться. Накануне в городе Скордия спасатели нашли тело 67-летнего мужчины, пропавшего днем ранее вместе с супругой. Ее поиски продолжаются.

Непогода с ливневыми дождями, сильным градом и порывистым ветром затруднила работу аэропорта Катании и привела к закрытию школ и других учебных заведений в крупных городах.