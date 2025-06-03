На швейной фабрике в Сеуле произошел пожар, есть погибший и раненые

В центре Сеула на швейной фабрике произошел пожар, в результате которого погиб один человек.

В центре Сеула на швейной фабрике произошел пожар, в результате которого погиб один человек.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на представителя пожарной службы.

"Пожар начался на втором этаже пятиэтажного здания в районе Юнг около 9:35 утра, в результате чего погибла одна женщина. Мужчина в возрасте 60 лет был доставлен в больницу с тяжелыми ожогами, еще трое получили незначительные травмы", - сказал он.

Среди них один пожарный, который получил ожоги лица первой степени во время тушения пожара. К тушению пожара были привлечены 115 человек личного состава и 31 единица техники.

Полиция выясняет причину пожара. Но очевидцы сообщили, что видели, как какой-то мужчина разлил на пол жидкость, похожую на растворитель для краски.