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На швейной фабрике в Индии после утечки газа пострадали не менее 100 человек

На швейной фабрике в Индии после утечки газа пострадали не менее 100 человек Не менее 100 человек пострадали в результате утечки неустановленного газа на швейной фабрике ланкийского производителя одежды Brandix в южном индийском штате Андхра-Прадеш.
Другие страны
3 августа 2022 г. 09:06
На швейной фабрике в Индии после утечки газа пострадали не менее 100 человек

Не менее 100 человек пострадали в результате утечки неустановленного газа на швейной фабрике ланкийского производителя одежды Brandix в южном индийском штате Андхра-Прадеш.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Times Now.

По данным полиции, на предприятии в момент ЧП находилось около 1 тыс. человек, в основном женщины. Несколько десятков из них стали одновременно жаловаться на тошноту, головную боль и удушье. Некоторые потеряли сознание. Их доставили в больницу. Остальных рабочих эвакуировали.

Цех, где произошла утечка, закрыли. Полиция проводит расследование.

Телеканал отмечает, что похожий инцидент произошел на той же фабрике в начале июня. Тогда 300 рабочих почувствовали себя плохо и жаловались на тошноту и жжение в глазах. Тогда производство продолжили без установления причины недомогания сотрудников.

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