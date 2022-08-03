На швейной фабрике в Индии после утечки газа пострадали не менее 100 человек

На швейной фабрике в Индии после утечки газа пострадали не менее 100 человек

Не менее 100 человек пострадали в результате утечки неустановленного газа на швейной фабрике ланкийского производителя одежды Brandix в южном индийском штате Андхра-Прадеш.

https://static.report.az/photo/71a1475a-4f36-41f9-90e9-bde797aaea31.jpg https://static.report.az/photo/71a1475a-4f36-41f9-90e9-bde797aaea31.jpg

Не менее 100 человек пострадали в результате утечки неустановленного газа на швейной фабрике ланкийского производителя одежды Brandix в южном индийском штате Андхра-Прадеш. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Times Now. По данным полиции, на предприятии в момент ЧП находилось около 1 тыс. человек, в основном женщины. Несколько десятков из них стали одновременно жаловаться на тошноту, головную боль и удушье. Некоторые потеряли сознание. Их доставили в больницу. Остальных рабочих эвакуировали. Цех, где произошла утечка, закрыли. Полиция проводит расследование. Телеканал отмечает, что похожий инцидент произошел на той же фабрике в начале июня. Тогда 300 рабочих почувствовали себя плохо и жаловались на тошноту и жжение в глазах. Тогда производство продолжили без установления причины недомогания сотрудников. Подпишитесь на нашу страницу в Facebook