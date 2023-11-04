На Шварценеггера подали в суд после ДТП

Велосипедистка, которую в феврале этого года в Лос-Анджелесе сбил актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер, подала на него в суд.

Велосипедистка, которую в феврале этого года в Лос-Анджелесе сбил актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер, подала на него в суд.

Как передает Report , об этом сообщает TMZ.

В публикации отмечается, что Джоан Фликинджер утверждает, что в столкновении виноват актер. Велосипедистка подчеркивает, что Шварценеггер ехал с чрезмерной скоростью и не смог уследить за дорогой. Женщина добавила, что в результате инцидента получила серьезные травмы.

В феврале 2023 года стало известно, что ехавшая на велосипеде женщина повернула прямо перед Шварценеггером, прежде чем он успел нажать на тормоза. В результате велосипедистка оказалась в больнице с небольшими травмами. Актер дал показания полиции. Правоохранители не нашли оснований для задержания Шварценеггера и списали инцидент на случайность.

После произошедшего Шварценеггер забрал велосипед пострадавшей, чтобы починить его.