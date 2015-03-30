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    На штаб-квартиру Агентства национальной безопасности США совершено нападение

    Один человек погиб, один получил ранение

    Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ Один человек погиб и один получил ранение при стрельбе, произошедшей при въезде на территорию штаб-квартиры Агентства национальной безопасности (АНБ) США. 

    Как отмечает Report со ссылкой на турецкую газету "Hürriyet", полицейские открыли огонь по автомобилю, который пытался протаранить ворота АНБ в штате Мэриленд. 

    По данным телеканала NBC, в автомобиле находились двое мужчин, переодетые женщинами. Позднее в машине были обнаружены наркотики и оружие.



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