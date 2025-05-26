На Шри-Ланке зафиксировали крупнейшую за 20 лет вспышку лихорадки чикунгунья

Крупнейшая за 20 лет вспышка лихорадки чикунгунья зафиксирована на Шри-Ланке.

Крупнейшая за 20 лет вспышка лихорадки чикунгунья зафиксирована на Шри-Ланке.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в посольстве РФ.

"Министерство здравоохранения республики, а также местные ведущие вирусологи фиксируют наиболее активную вспышку лихорадки чикунгунья на острове за последние 20 лет", - сказано в сообщении посольства.

В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки посольство настоятельно порекомендовало гражданам, находящимся на Шри-Ланке, соблюдать меры предосторожности. В частности, рекомендуется использовать москитные сетки на окнах и дверях, применять репелленты на кожу и одежду согласно инструкции, а также носить закрытую одежду в светлое время суток.

Заболевание передается через укусы желтолихорадочных комаров, которые наиболее активны в дневное время. Симптомы инфекции проявляются в течение 2–12 дней после заражения и включают сильную боль в суставах, резкое повышение температуры и кожную сыпь.