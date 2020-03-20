На Шри-Ланке ввели комендантский час из-за коронавируса

Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса сообщил о введении комендантского часа на острове из-за коронавируса, cообщает Report cо ссылкой на РИА Новости.
"Охватывающий весь остров комендантский час вводится с 6 часов вечера 20 марта до 6 часов утра 23 марта", - написал Раджапакса в Twitter.Накануне Раджапакаса призвал всех жителей острова начиная с сегодняшнего дня на семь дней перейти на режим работы на дому.Шри-Ланка к настоящему времени сообщила о 59 пациентах, зараженных COVID-19. Под наблюдением в госпиталях находится более 230 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.