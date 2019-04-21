​На Шри-Ланке введут комендантский час после серии терактов

Правительство Шри-Ланки в связи с прогремевшими в стране взрывами введет комендантский час с 18.00 21 апреля до 6.00 22 апреля по местному времени, сообщает телеканал News 1st, передает Report со ссылкой на ТАСС.

По данным телеканала, 22 и 23 апреля объявлены в стране нерабочими днями.

Восемь взрывов произошли во время празднования Пасхи в католических церквях и отелях Коломбо и в других частях страны. По данным местного телеканала News 1st, число погибших достигло 185, почти 500 человек пострадали.