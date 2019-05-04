На Шри-Ланке усилили охрану мостов из-за угрозы повтора терактов

Полиция Шри-Ланки усиливает охрану мостов в Коломбо на фоне информации о готовящихся атаках со стороны экстремистов, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Отмечается, что некоторые из злоумышленников, причастных к серии терактов 21 апреля, все еще остаются на свободе.

По данным правоохранительных органов, целью новых атак могут стать мосты в Коломбо, в связи с чем будут развернуты дополнительные полицейские силы.

Кроме того, ВМС страны усилят патрули на реках и каналах.