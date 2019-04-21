На Шри-Ланке прогремели еще два взрыва - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО - 6

Седьмой взрыв прогремел в воскресенье в пригороде столицы Шри-Ланки Коломбо.

Как сообщает телеканал NDTV, взрыв произошел в районе столичного зоопарка.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

О пострадавших в результате этого взрыва пока не сообщается.

В свою очередь, местные СМИ сообщают, что произошел восьмой взрыв.

Шесть взрывов ранее прогремели в трех отелях и трех церквях в Коломбо, а также в двух церквях в столичном пригороде Негомбо. По последним данным, погибло более 185 человек. Ни одна из экстремистских группировок пока не взяла на себя ответственность за случившееся.

Число же погибших в результате шести взрывов в отелях и церквях на Шри-Ланке достигло 185, почти 500 человек пострадали, сообщает местный телеканал News 1st.

Ранее сообщалось о 160 погибших и более 360 пострадавших.

По информации телеканала, все пасхальные службы в районе столицы Шри-Ланки города Коломбо отменены. Шесть взрывов произошли во время празднования Пасхи в католических церквях и отелях Коломбо и в других частях страны. Правительство Шри-Ланки во главе с премьер-министром провело экстренное заседание.

**11:24

Число жертв серии взрывов, прогремевших в воскресенье на Шри-Ланке во время празднования Пасхи, достигло 160 человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает портал News 1ST.

Не менее девяти иностранцев погибли в результате взрывов, сообщило Agence France-Presse со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Ранее сообщалось о 52 погибших и 300 раненых.

Взрывы практически одновременно прогремели в трех отелях и одной церкви в Коломбо, а также в двух церквях в столичном пригороде Негомбо.

**10:07

По меньшей мере 52 человека погибли, несколько сотен получили ранения в результате шести взрывов, прогремевших на Шри-Ланке во время празднования Пасхи.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом передает агентство Франс Пресс. Ранее сообщалось о 42 погибших и 300 раненых.

Взрывы практически одновременно прогремели в трех отелях и одной церкви в Коломбо, а также в двух церквях в столичном пригороде Негомбо.

Ни одна из экстремистских группировок пока не взяла на себя ответственность за случившееся.

**09:43

По меньшей мере 42 человека погибли в результате взрывов в католических церквях и отелях столицы Шри-Ланки Коломбо и в других частях страны.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом передает агентство Франс Пресс.

Ранее сообщалось о не менее 20 погибших и 280 пострадавших.

Как передавало агентство Франс Пресс, в общей сложности в церквях и отелях на Шри-Ланке прогремели шесть взрывов - в трех церквях и трех отелях в столице Коломбо и в других частях страны, в частности, в городе Негомбо.



**09:23

Добавлены подробности.

По меньшей мере 20 человек погибли, еще 160 получили ранения в результате шести взрывов, прогремевших на Шри-Ланке во время празднования Пасхи.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство Reuters.

Как сообщает AFP со ссылкой на полицию, взрывы произошли в трех отелях и одной церкви в Коломбо, а также в двух церквях в столичном пригороде Негомбо.

**08:54

По меньшей мере 80 человек получили ранения при взрывах в воскресенье в церквях во время празднования католической Пасхи на Шри-Ланке.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает AFP со ссылкой на медиков.

Агентство ANI сообщает, что взрывы произошли в двух церквях.

Информация о состоянии раненых пока не поступала.

В свою очередь агентство Reuters сообщает о двух взрывах в отелях в столице Шри-Ланки Коломбо.