На Шри-Ланке предупредили об угрозе новых терактов

Государственная разведывательная служба Шри-Ланки получила информацию о готовящейся новой серии атак с участием членов местной группировки "Джамаат ат-Таухид аль-Ватания", передает Report со ссылкой на российские СМИ.

Согласно информации, целью новых нападений боевиков могут стать расположенные на острове буддийские храмы.

Отмечается, что после прогремевших 21 апреля взрывов полиция провела серию антитеррористических рейдов, в ходе которых в одном из домов обнаружили склад женской одежды. Это позволило предположить, что для своих следующих атак террористы задействуют смертниц.

Наряду с этим сегодня вступил в силу запрет на ношение одежды, закрывающей лицо. Соответствующее распоряжение ранее сделал президент страны Майтрипала Сирисена.

Запрет касается любых видов одежды и головных уборов, которые закрывают лицо человека и "мешают его идентификации". Отмечается, что на такой шаг власти пошли из соображений безопасности.

21 апреля на Шри-Ланке прогремело восемь взрывов: первые шесть — в Коломбо, Негомбо и Баттикалоа, седьмой — в Дехивале на западе острова, восьмой — в пригороде Коломбо. Еще одну бомбу обнаружили на дороге, ведущей к международному аэропорту Бандаранаике. Жертвами, по данным Минздрава, стали около 250-260 человек, более 500 пострадали.

Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за атаки, однако не предоставила никаких доказательств своей причастности.

Отметим также, что накануне при попытке задержания группы подозреваемых на востоке Шри-Ланки в доме произошла перестрелка, а затем серия взрывов. В результате погибли 15 человек, в том числе шестеро детей.