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На Шри-Ланке полиция разогнала протестующих из-за экономического кризиса в стране

На Шри-Ланке полиция разогнала протестующих из-за экономического кризиса в стране Стражи порядка на Шри-Ланке применили слезоточивый газ и водометы для разгона участников протестов, которые пытались штурмовать дом президента страны Готабая Раджапаксы.
Другие страны
1 апреля 2022 г. 12:40
На Шри-Ланке полиция разогнала протестующих из-за экономического кризиса в стране

Стражи порядка на Шри-Ланке применили слезоточивый газ и водометы для разгона участников протестов, которые пытались штурмовать дом президента страны Готабая Раджапаксы.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщил The Times of India.

При разгоне около 50 человек, в том числе журналисты, освещавшие протесты, получили травмы, некоторые из них госпитализированы.

Сотни человек ночью вышли на улицы, скандируя лозунги с требованием отставки президента Раджапаксы и правительства Шри-Ланки. Участники протестов подожгли военный автобус и полицейскую машину.

Недовольство протестующих связано с серьезным экономическим кризисом в стране, который считают наихудшим на Шри-Ланке с момента получения независимости в 1948 году.

По сообщениям СМИ, люди не могут купить газ для бытовых нужд, нет лекарств, бензина, а также многих продуктов питания, поскольку в стране наблюдается дефицит иностранной валюты, которой платят за импортируемые на Шри-Ланку товары.

Ряд больниц прекратил проводить операции из-за отсутствия жизненно важных медикаментов.

Накануне власти Шри-Ланки объявили об отключениях электроэнергии по всей стране в течение 10-12 часов. Телефонная связь также работает с перебоями.

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Версия на английском языке Protests sparked by economic crisis turn violent in Sri Lanka

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