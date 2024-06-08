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На Шри-Ланке одобрили внедрение Starlink

На Шри-Ланке одобрили внедрение Starlink Власти Шри-Ланки одобрили внедрение спутниковой системы связи Starlink американской компании SpaceX в островном государстве.
Другие страны
8 июня 2024 г. 10:40
На Шри-Ланке одобрили внедрение Starlink

Власти Шри-Ланки одобрили внедрение спутниковой системы связи Starlink американской компании SpaceX в островном государстве.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил президент республики Ранил Викрамасингхе.

"Комиссия по регулированию электросвязи Шри-Ланки (TRCSL) дала зеленый свет Starlink на запуск услуг спутникового интернета после двухнедельного периода общественных консультаций. Это событие произведет революцию в связи в Шри-Ланке, открыв новые горизонты, особенно для молодежи", - написал президент в соцсети "X".

"Благодаря более быстрому и надежному интернету наша молодежь может получить доступ к глобальным образовательным ресурсам, участвовать в инновационных проектах и преуспевать в эту новую цифровую эпоху. Мы введем пакеты помощи для секторов образования и рыболовства. Это достижение значительно улучшит связь во всей стране, что имеет решающее значение для включения в цифровую экономику и поддержания связи в отдаленных районах и во время стихийных бедствий", - добавил Викрамасингхе.

Владелец и основатель SpaceX Илон Маск, в свою очередь, поблагодарил Викрамасингхе.

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