​На Шри-Ланке начинает действовать режим ЧП

На Шри-Ланке с полуночи 23 апреля начинает действовать режим чрезвычайного положения, который власти страны решили ввести после серии терактов в минувшее воскресенье, унесших жизни 290 человек.

"Пресс-служба президента опубликовала заявление, в котором говорится, что законы, касающиеся предотвращения терроризма, будут обнародованы в соответствии с чрезвычайным законодательством с полуночи", - как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил телеканал News 1st со ссылкой на заявление президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена.

Отмечается, что режим ЧП вводится для того, чтобы наделить полицию и вооруженные силы полномочиями, необходимыми для обеспечения общественной безопасности.

Как передают местные СМИ, все частные католические школы на Шри-Ланке будут закрыты до 29 апреля. По словам генерального управляющего частных католических школ Шри-Ланки Ивана Переры, решение было принято в качестве меры предосторожности в связи со сложившейся ситуацией в стране в области безопасности. Ранее также стало известно, что после терактов занятия в государственных университетах Шри-Ланки приостановлены до дальнейших распоряжений.