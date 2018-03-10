На Шри-Ланке началось расследование антимусульманских выступлений

Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена объявил о начале расследования причин антимусульманских протестов, вспыхнувших в центральных районах страны.

Как передает Report со ссылкой на İnterfax, об этом сообщают в субботу западные СМИ.

По их данным, в результате беспорядков три человека погибли и 20 человек получили ранения. Кроме того, свыше двухсот домов и торговых объектов, принадлежащих мусульманам, были разрушены. Повреждены также здания 11 мечетей.

Во вторник на Шри-Ланке введено чрезвычайное положение после нескольких дней столкновений между религиозными общинами.