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    На Шри-Ланке началось расследование антимусульманских выступлений

    Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена объявил о начале расследования причин антимусульманских протестов, вспыхнувших в центральных районах страны.

    Как передает Report со ссылкой на İnterfax, об этом сообщают в субботу западные СМИ.

    По их данным, в результате беспорядков три человека погибли и 20 человек получили ранения. Кроме того, свыше двухсот домов и торговых объектов, принадлежащих мусульманам, были разрушены. Повреждены также здания 11 мечетей.

    Во вторник на Шри-Ланке введено чрезвычайное положение после нескольких дней столкновений между религиозными общинами. 

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