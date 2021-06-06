На Шри-Ланке из-за наводнений погибли 14 человек

По меньшей мере 14 человек погибли на Шри-Ланке в результате наводнений и оползней, вызванных проливными дождями.

По меньшей мере 14 человек погибли на Шри-Ланке в результате наводнений и оползней, вызванных проливными дождями.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости , об этом сообщил правительственный центр по борьбе со стихийными бедствиями.

Сильный дождь идет над большинством районов острова с прошлого четверга, в результате затоплены множество домов, рисовых полей и дорог.

По данным правительственного центра по борьбе со стихийными бедствиями, десять человек погибли в результате наводнений, а еще четверо - в результате оползней. Пропавшими без вести числятся два человека.

По данным властей Шри-Ланки, непогода затронула по меньшей мере 245 тыс человек, более 4,3 тыс человек эвакуированы.