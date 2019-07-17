На Шри-Ланка объявили об аресте всех причастных к терактам на острове

Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена заявил об аресте всех подозреваемых в причастности к серии взрывов, которые прогремели на острове 21 апреля, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Глава государства отметил работу ланкийских правоохранительных органов, которые провели масштабное расследование по делу о терактах. М.Сирисена подчеркнул, что в случае доказательства их вины арестованные могут быть приговорены к высшей мере наказания. Такие приговоры не выносились на Шри-Ланке с 1976 года.