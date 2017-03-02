В Украине на шахте произошел взрыв, 10 человек погибли - ОБНОВЛЕНО

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Двадцать горняков с шахты во Львовской области, где произошла авария, спасены.

Как сообщает Report, об этом заявили в пресс-службе областного управления Нацполиции Украины.

По информации профсоюза горняков Украины, в результате взрыва метана на шахте погибли 10 человек, семь пострадали.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, глава Минэнерго Игорь Насалик и глава госслужбы по ЧС Николай Чечеткин вылетели на место происшествия.

*** 16:30

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Во Львовской области в селе Глухов Сокальского района Украины прогремел взрыв на шахте ОАО "Львовуголь".

Как сообщает Report со ссылкой на Униан, в результате взрыва метана произошло обрушение горной породы. На аварийном участке находилось 34 горняка, из которых 11 погибли, 6 горняков с травмами подняли на поверхность. Судьба 20 горняков остается неизвестной.

Причина обрушения устанавливается.