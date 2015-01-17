На шахте в Свердловской области произошел взрыв

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Пожар и взрыв произошли на шахте "Южная" в городе Кушва Свердловской области, России во время подготовки к плановым взрывным работам. Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, по предварительным данным, пострадали не менее пяти человек, один погиб.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых уточнил, что всего в шахту на работу спустились 89 шахтеров, 86 были эвакуированы. "Пострадали пять, из них двое госпитализированы. Информация о погибших подтвердилась, погиб машинист-взрывник Виктор Якимов. Двух его коллег ищут", - добавил Горелых.

Работа шахты временно приостановлена.