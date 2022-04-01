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На шахте в Сербии произошел взрыв метана

На шахте в Сербии произошел взрыв метана На шахте "Соко" в Сербии вблизи населенного пункта Сокобаня около 05:00 произошел взрыв метана.
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1 апреля 2022 г. 11:38
На шахте в Сербии произошел взрыв метана

На шахте "Соко" в Сербии вблизи населенного пункта Сокобаня около 05:00 произошел взрыв метана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в пятницу газета "Вечерне новости".

По данным национального телевидения Сербии, восемь шахтеров погибли, еще 20 ранены.

Сообщается, что шахта по добыче бурого угля частично обрушилась. Директор поликлиники соседнего города Алексинац Родолюб Живадинович сообщил, что в результате аварии погибли восемь человек, 20 получили ранения.

Точных данных о количестве оставшихся под землей горняков нет. Идет спасательная операция.

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Версия на азербайджанском языке Serbiyada mədən çöküb, ölənlər var

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