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На северо-западе Турции произошел крупный лесной пожар

На северо-западе Турции произошел крупный лесной пожар На северо-западе Турции в провинции Чанаккале произошел крупный лесной пожар.
Другие страны
22 августа 2023 г. 18:37
На северо-западе Турции произошел крупный лесной пожар

На северо-западе Турции в провинции Чанаккале произошел крупный лесной пожар.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, власти эвакуировали жителей одного из сел, расположенных в непосредственной близости от зоны возгорания.

Причины пожара пока неизвестны. Однако есть риск быстрого распространения огня под воздействием сильного ветра. В тушении участвуют пожарные вертолеты и самолеты, а также большое количество наемных пожарных расчетов.

Власти временно перекрыли шоссе между городами Чан и Чанаккале. В регион также направлены медики и дополнительные подразделения жандармерии. Эвакуированы жители села Каядере. Кроме того, жителей деревни Терзиоглу также предупредили о возможной необходимости временно покинуть дома.

Данных о пострадавших или погибших в результате возгорания пока нет. Из-за пожара пострадали несколько животных. Местные жители пытаются с помощью властей вывезти крупный и мелкий рогатый скот в безопасные районы.

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