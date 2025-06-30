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На северо-западе США двое пожарных погибли, попав в засаду стрелка в лесополосе

На северо-западе США двое пожарных погибли, попав в засаду стрелка в лесополосе Не менее двух человек погибли в результате стрельбы, открытой по пожарным в штате Айдахо в то время, как они боролись с лесным пожаром в районе Кэнфилд Маунтин в окрестностях городка Кер-д'Ален.
Другие страны
30 июня 2025 г. 05:07
На северо-западе США двое пожарных погибли, попав в засаду стрелка в лесополосе

Не менее двух человек погибли в результате стрельбы, открытой по пожарным в штате Айдахо в то время, как они боролись с лесным пожаром в районе Кэнфилд Маунтин в окрестностях городка Кер-д'Ален.

Как передает Report, об этом сообщил окружной шериф Роберт Норрис на пресс-конференции, трансляцию которой вели местные телеканалы.

"На данный момент мы знаем о двух погибших. Число пострадавших неизвестно", - сказал он.

Шериф добавил, что на месте работают представители как местных, так и федеральных ведомств. "Мы готовы нейтрализовать подозреваемого, который продолжает вести стрельбу. Если это не удастся сделать, операция по поимке может затянуться на несколько дней", - отметил он.

Лейтенант шерифа округа Кутенай Джефф Ховард сообщил телеканалу ABC News, что правоохранительные органы расследуют, мог ли пожар быть устроен умышленно, чтобы привлечь спасателей на место происшествия.

В настоящее время полицейский вертолет прочесывает территорию в попытке найти злоумышленника в лесополосе, при этом правоохранители не уверены, действует ли он в одиночку или стрельбу ведут несколько человек.

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