На северо-западе США двое пожарных погибли, попав в засаду стрелка в лесополосе

Не менее двух человек погибли в результате стрельбы, открытой по пожарным в штате Айдахо в то время, как они боролись с лесным пожаром в районе Кэнфилд Маунтин в окрестностях городка Кер-д'Ален.

Не менее двух человек погибли в результате стрельбы, открытой по пожарным в штате Айдахо в то время, как они боролись с лесным пожаром в районе Кэнфилд Маунтин в окрестностях городка Кер-д'Ален.

Как передает Report , об этом сообщил окружной шериф Роберт Норрис на пресс-конференции, трансляцию которой вели местные телеканалы.

"На данный момент мы знаем о двух погибших. Число пострадавших неизвестно", - сказал он.

Шериф добавил, что на месте работают представители как местных, так и федеральных ведомств. "Мы готовы нейтрализовать подозреваемого, который продолжает вести стрельбу. Если это не удастся сделать, операция по поимке может затянуться на несколько дней", - отметил он.

Лейтенант шерифа округа Кутенай Джефф Ховард сообщил телеканалу ABC News, что правоохранительные органы расследуют, мог ли пожар быть устроен умышленно, чтобы привлечь спасателей на место происшествия.

В настоящее время полицейский вертолет прочесывает территорию в попытке найти злоумышленника в лесополосе, при этом правоохранители не уверены, действует ли он в одиночку или стрельбу ведут несколько человек.