 Наверх
    Закрыть фоторежим

    На северо-западе Перу в ДТП погибли почти 20 человек

    Грузовик врезался в мотоцикл и микроавтобус

    Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ Почти 20 человек погибли на северо-западе Перу, где грузовик врезался в мотоцикл и микроавтобус.

    Как передает Report, глава пожарной службы страны Виктор Фернандес сообщил, что из-за высокой скорости грузовика после столкновения произошел взрыв и тела почти всех 19 жертв были обнаружены обгоревшими.

    Останки были доставлены в близлежащий город Трухильо, где судебные эксперты пытаются установить личности погибших, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi