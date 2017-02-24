На северо-западе Перу в ДТП погибли почти 20 человек

Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ Почти 20 человек погибли на северо-западе Перу, где грузовик врезался в мотоцикл и микроавтобус.

Как передает Report, глава пожарной службы страны Виктор Фернандес сообщил, что из-за высокой скорости грузовика после столкновения произошел взрыв и тела почти всех 19 жертв были обнаружены обгоревшими.

Останки были доставлены в близлежащий город Трухильо, где судебные эксперты пытаются установить личности погибших, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.