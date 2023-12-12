О нас

На северо-западе Пакистана при взрыве погибли четверо полицейских

На северо-западе Пакистана при взрыве погибли четверо полицейских По меньшей мере четверо сотрудников сил безопасности погибли, несколько ранены в результате взрыва в участке полиции в северо-западной провинции Хайбер-Пахтунхва.
Другие страны
12 декабря 2023 г. 09:40
На северо-западе Пакистана при взрыве погибли четверо полицейских

По меньшей мере четверо сотрудников сил безопасности погибли, несколько ранены в результате взрыва в участке полиции в северо-западной провинции Хайбер-Пахтунхва.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство Reuters.

По его данным, еще 28 человек получили ранения различной степени тяжести в результате другой вылазки террористов, совершенной в округе Дера-Исмаил-Хан в той же провинции.

Ответственность за инциденты взяла на себя запрещенная террористическая группировка "Техрик-и-Талибан Пакистан" (ТТП).

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Pakistan militants raid police station to kill four, injure 28
Версия на азербайджанском языке Pakistanda partlayış baş verib, 4 polis ölüb

Самое читаемое

​​​​​​​Милли Меджлис утвердил проект об освобождении от таможенных пошлин ряда товаров
​​​​​​​Милли Меджлис утвердил проект об освобождении от таможенных пошлин ряда товаров
5 декабря 2023 г. 12:51
Эрдоган: Турция и Греция подпишут Декларацию о дружественных отношениях
Эрдоган: Турция и Греция подпишут Декларацию о дружественных отношениях
6 декабря 2023 г. 12:44
Делегация ВМС Ирана посетила Военный институт и Н-скую воинскую часть
ФотоДелегация ВМС Ирана посетила Военный институт и Н-скую воинскую часть
7 декабря 2023 г. 10:32
Генералы Азербайджана и Турции обсудили сотрудничество в сфере военного образования
ФотоГенералы Азербайджана и Турции обсудили сотрудничество в сфере военного образования
7 декабря 2023 г. 16:23
В Москве позитивно восприняли инициативу назвать одну из улиц именем Гейдара Алиева
В Москве позитивно восприняли инициативу назвать одну из улиц именем Гейдара Алиева
10 декабря 2023 г. 00:13
В Палестине заявили об ответственности США за атаки Израиля по сектору Газа
В Палестине заявили об ответственности США за атаки Израиля по сектору Газа
10 декабря 2023 г. 14:33
Председатель Конгресса Перу:  Мы заинтересованы в развитии сотрудничества с Азербайджаном
ФотоПредседатель Конгресса Перу:  Мы заинтересованы в развитии сотрудничества с Азербайджаном
11 декабря 2023 г. 03:45
Али Асадов: Темпы инфляции в Азербайджане снизились
Али Асадов: Темпы инфляции в Азербайджане снизились
5 декабря 2023 г. 13:27
В Турции произошел вооруженный инцидент на празднестве, пострадали девять человек
В Турции произошел вооруженный инцидент на празднестве, пострадали девять человек
6 декабря 2023 г. 07:14
Госкомитет: Число обращений о домашнем насилии выросло втрое
Госкомитет: Число обращений о домашнем насилии выросло втрое
6 декабря 2023 г. 11:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi