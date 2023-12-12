На северо-западе Пакистана при взрыве погибли четверо полицейских

По меньшей мере четверо сотрудников сил безопасности погибли, несколько ранены в результате взрыва в участке полиции в северо-западной провинции Хайбер-Пахтунхва.

По меньшей мере четверо сотрудников сил безопасности погибли, несколько ранены в результате взрыва в участке полиции в северо-западной провинции Хайбер-Пахтунхва.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство Reuters.

По его данным, еще 28 человек получили ранения различной степени тяжести в результате другой вылазки террористов, совершенной в округе Дера-Исмаил-Хан в той же провинции.

Ответственность за инциденты взяла на себя запрещенная террористическая группировка "Техрик-и-Талибан Пакистан" (ТТП).