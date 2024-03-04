На северо-западе Пакистана почти 40 человек поcтрадали из-за дождей и снегопадов

Минимум 38 человек, включая 20 детей, пострадали в северо-западной провинции Хайбер-Пахтунхва в результате проливных дождей и сильных снегопадов, беспрерывно идущих с конца прошлой недели.

Минимум 38 человек, включая 20 детей, пострадали в северо-западной провинции Хайбер-Пахтунхва в результате проливных дождей и сильных снегопадов, беспрерывно идущих с конца прошлой недели.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета Dawn.

Региональное Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий сообщило о том, что за сутки в различных районах провинции выпало до 89 мм осадков, под завалами снега оказались ключевые автомагистрали в горном регионе Гилгит-Балтистан, движение по которым прервано. Оползни в 35 пунктах заблокировали соединяющее Исламабад с северо-западом страны Каракорумское шоссе, на котором скопились автомобили с тысячами туристов.

В округе Северный Вазиристан на границе с Афганистаном ливневыми дождями разрушены десятки жилых домов и причинен значительный ущерб инфраструктуре.

Продолжительные снегопады нарушили нормальную жизнь в Кветте, столице юго-западной провинции Белуджистан. Ее жители сталкиваются с перебоями в подаче электроэнергии и нехваткой продовольствия. В городе Гвадар многие районы затоплены паводковыми водами, что затрудняет доставку жителям товаров первой необходимости и продуктов питания.