На северо-западе Пакистана ликвидировано более 10 террористов

По меньшей мере 12 террористов были убиты в ходе очередной операции сил безопасности Пакистана в округе Северный Вазиристан провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе страны.
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Согласно информации, антитеррористические мероприятия были проведены 5–6 февраля. В ходе операции были ликвидированы 12 боевиков, с пакистанской стороны погиб один военный.
"[В ходе операции] были изъяты оружие и боеприпасы, которые применялись во время терактов против сил безопасности, а также мирных жителей. Операция по зачистке территории продолжается. Силы безопасности Пакистана полны решимости искоренить угрозу терроризма", - добавили в ведомстве.
Напомним, что в конце января ISPR отчитался о нейтрализации десятков террористов в ходе трех отдельных операций в провинции Хайбер-Пахтунхва.