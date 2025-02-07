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На северо-западе Пакистана ликвидировано более 10 террористов

На северо-западе Пакистана ликвидировано более 10 террористов По меньшей мере 12 террористов были убиты в ходе очередной операции сил безопасности Пакистана в округе Северный Вазиристан провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе страны.
Другие страны
7 февраля 2025 г. 07:05
На северо-западе Пакистана ликвидировано более 10 террористов

По меньшей мере 12 террористов были убиты в ходе очередной операции сил безопасности Пакистана в округе Северный Вазиристан провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе страны.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Межведомственного управления по связям с общественностью (ISPR), выполняющего функции пресс-службы пакистанской армии.

Согласно информации, антитеррористические мероприятия были проведены 5–6 февраля. В ходе операции были ликвидированы 12 боевиков, с пакистанской стороны погиб один военный.

"[В ходе операции] были изъяты оружие и боеприпасы, которые применялись во время терактов против сил безопасности, а также мирных жителей. Операция по зачистке территории продолжается. Силы безопасности Пакистана полны решимости искоренить угрозу терроризма", - добавили в ведомстве.

Напомним, что в конце января ISPR отчитался о нейтрализации десятков террористов в ходе трех отдельных операций в провинции Хайбер-Пахтунхва.

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