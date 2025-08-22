О нас

На северо-западе Китая в железнодорожной аварии погибли семь человек

Другие страны
22 августа 2025 г. 06:50
Авария на крупном железнодорожном мосту через реку Хуанхэ в провинции Цинхай на северо-западе Китая привела к гибели 7 человек, еще 9 числятся пропавшими без вести.

Как передает Report, об этом сообщила газета "Жэньминь жибао".

ЧП произошло в пятницу в 03:00 по пекинскому времени на территории Хуаннань-Тибетского автономного округа. В ходе проведения ремонтно-строительных работ произошел разрыв крепежных тросов.

Власти оперативно организовали поисково-спасательные работы. Причина аварии выясняется, ведется следствие.

