На северо-западе Китая в железнодорожной аварии погибли семь человек

Авария на крупном железнодорожном мосту через реку Хуанхэ в провинции Цинхай на северо-западе Китая привела к гибели 7 человек, еще 9 числятся пропавшими без вести.

Как передает Report, об этом сообщила газета "Жэньминь жибао".

ЧП произошло в пятницу в 03:00 по пекинскому времени на территории Хуаннань-Тибетского автономного округа. В ходе проведения ремонтно-строительных работ произошел разрыв крепежных тросов.

Власти оперативно организовали поисково-спасательные работы. Причина аварии выясняется, ведется следствие.