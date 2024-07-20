На северо-западе Китая 11 человек погибли при обрушении моста

По состоянию на утро субботы 11 человек погибли в результате обрушения части автодорожного моста в провинции Шэньси в Северо-Западном Китае.

По состоянию на утро субботы 11 человек погибли в результате обрушения части автодорожного моста в провинции Шэньси в Северо-Западном Китае.

Как передает Report со ссылкой на агентство Синьхуа, об этом сообщили местные власти.

Мост, расположенный в уезде Чжашуй города Шанло, обрушился вечером в пятницу из-за проливных дождей и паводков. Спасатели обнаружили пять машин, упавших в реку, спасательная операция продолжается. По предварительным данным, пропали без вести около 20 машин и более 30 человек.

18 июля Государственный комитет по предупреждению стихийных бедствий ввел режим экстренного реагирования четвертого уровня (самого низкого из четырех) в Шэньси. Комитет также направил рабочую группу для оказания помощи местным властям в ликвидации последствий после проливных дождей и проведении спасательных работ. Согласно прогнозу погоды, ливень продолжится вплоть до воскресенья, 21 июля.