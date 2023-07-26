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На северо-западе Египта 30 человек пострадали при пожаре в ТЦ

На северо-западе Египта 30 человек пострадали при пожаре в ТЦ По меньшей мере 30 человек пострадали в результате пожара, который вспыхнул на территории торгового центра в египетской провинции Матрух, расположенной на северо-западе страны.
Другие страны
26 июля 2023 г. 21:25
На северо-западе Египта 30 человек пострадали при пожаре в ТЦ

По меньшей мере 30 человек пострадали в результате пожара, который вспыхнул на территории торгового центра в египетской провинции Матрух, расположенной на северо-западе страны.

Как передает Report, об этом сообщил новостной портал Al-Masry Al-Youm.

По его информации, все пострадавшие госпитализированы, у них наблюдаются симптомы удушья. Пламя охватило несколько магазинов в ТЦ в столице провинции, городе Мерса-Матрух. На настоящий момент пожар удалось локализовать. Информация о причине возгорания не приводится.

На место оперативно прибыл губернатор Матруха, после посещения торгового центра он направился в больницу, где находятся пострадавшие.

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Версия на азербайджанском языке Misirin şimal-qərbində ticarət mərkəzində baş verən yanğında 30 nəfər xəsarət alıb

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