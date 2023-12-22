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На северо-западе ЦАР более 20 человек погибли в результате нападения боевиков

На северо-западе ЦАР более 20 человек погибли в результате нападения боевиков По меньшей мере 22 человека стали жертвами нападения вооруженного бандформирования на северо-западе Центрально-Африканской Республики (ЦАР).
Другие страны
22 декабря 2023 г. 10:15
На северо-западе ЦАР более 20 человек погибли в результате нападения боевиков

По меньшей мере 22 человека стали жертвами нападения вооруженного бандформирования на северо-западе Центрально-Африканской Республики (ЦАР).

Как передает Report, об этом сообщает агентство Xinhua со ссылкой на местные власти.

Группа боевиков в четверг атаковала позиции армии ЦАР в деревне Нзакунду на северо-западе страны. Нападавшие могли принадлежать к группировке 3R, которая входит в "Коалицию патриотов за перемены".

Антиправительственная "Коалиция патриотов за перемены" была сформирована крупнейшими повстанческими группировками в декабре 2020 года с тем, чтобы не допустить проведения в ЦАР президентских и парламентских выборов. Во главе коалиции повстанцев встал бывший президент ЦАР Франсуа Бозизе, которого Конституционный суд ЦАР не допустил до выборов.

Попытки повстанцев установить блокаду Банги и захватить ключевые города ЦАР оказались неудачными из-за сопротивления правительственных частей, которых поддерживали миротворцы Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Центрально-Африканской Республике (MINUSCA) и международные союзные силы. После выборов повстанческая коалиция продолжила борьбу против вооруженных сил страны.

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Версия на английском языке At least 22 killed in armed attack in Central African Republic
Версия на азербайджанском языке Mərkəzi Afrikada silahlıların hücumu nəticəsində 20-dən çox insan həlak olub

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