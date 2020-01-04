На северо-западе Буркина-Фасо в результате теракта погибли 14 человек

По меньшей мере 14 человек погибли в субботу результате подрыва автобуса на мине, установленной боевиками на дороге на северо-западе Буркина-Фасо.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом на сообщили сотрудники службы безопасности.

По его данным, автобус следовал по трассе между населенными пунктами Тоэни и Туган в провинции Суру. "По предварительным данным, погибли 14 человек, еще четверо получили тяжелые ранения", - приводит агентство слова неназванного источника в силовых структурах.

По информации AFP, большая часть погибших - студенты, "направлявшиеся к месту учебы после того, как отпраздновали наступление нового года со своими семьями".

Кроме того, по информации генерального штаба ВС, в районе населенного пункта Ината на севере страны боевики атаковали отряд жандармов. Сообщается, что нападение было отбито, 12 экстремистов были уничтожены.