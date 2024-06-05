На северо-западе Бенина радикалы убили семерых военнослужащих

Боевики из радикальной группировки убили не менее семерых военнослужащих Бенина на северо-западе страны, вблизи границы с Буркина-Фасо.

Боевики из радикальной группировки убили не менее семерых военнослужащих Бенина на северо-западе страны, вблизи границы с Буркина-Фасо.

Как передает Report, об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на представителя бенинской армии.

По информации агентства, военнослужащие находились на территории заповедника Панджари.

Отмечается, что действующие в Буркина-Фасо, Мали и Нигере террористические группировки в настоящее время пытаются выйти к побережью Атлантического океана, действуя все активнее в Бенине, Кот-д'Ивуаре и Того.