На северо-западе Афганистана разбился военный вертолет c высокопоставленными чиновниками на борту

Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ Вертолет армии Афганистана разбился в провинции Бадгис на северо-западе страны.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, на борту вертолета находились высокопоставленные чиновники из провинций Бадгис и Герат.

По информации минобороны Афганистана, вертолет упал в ходе посадки на базе афганской национальной армии. В результате крушения вертолета от полученных травм погиб генерал Мухайуддин Гхори.

На борту было 11 человек, пять из них получили различные ранения.