На северо-востоке Сирии при атаке террористов погибли 10 военнослужащих

Члены экстремистской организации "Исламское государство" (ИГ) совершили вооруженную вылазку на северо-востоке Сирии.

Члены экстремистской организации "Исламское государство" (ИГ) совершили вооруженную вылазку на северо-востоке Сирии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Al Hadath.

Боевики захватили поселок Маадан-Атик в провинции Ракка, в ходе перестрелки были убиты 10 сирийских военнослужащих, которые находились на блокпостах, еще шесть получили ранения.

Командование ВС арабской республики направило армейские подкрепления в поселок, который был вскоре освобожден. Террористы перед отступлением подожгли несколько домов и взорвали захваченную военную технику.

24 июля банда ИГ атаковала армейский грузовик в районе газового колодца Тувейнан, который находится в окрестностях города Саламия (213 км от Дамаска). В результате погибли восемь солдат.

По информации Al Hadath, с января 2023 года от рук террористов в провинциях Ракка и Хама погибли 57 военнослужащих и 49 мирных граждан. Войска специального назначения при поддержке ополченцев местных племен проводят сейчас антитеррористическую операцию в пустыне Бадия-эш-Шаркия, где действуют банды ИГ. Поддержку с воздуха наземным силам оказывают вертолеты.