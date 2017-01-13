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    На северо-востоке Пакистана грузовик протаранил здание школы, пятеро погибших

    Среди погибших - четыре ученицы четвертого класса и преподавательница

    Баку. 13 января. REPORT.AZ/ Грузовик врезался в здание школы для девочек в пакистанской части Кашмира, по меньшей мере пять человек погибли, еще 30 получили ранения.

    Как передает Report со ссылкой на агентство Синьхуа, инцидент произошел в пятницу в округе Багх. 

    Водитель грузовика, перевозившего муку, не справился с управлением, сбил группу детей и протаранил школьное здание. Как сообщила полиция, шофер скрылся с места происшествия, но затем был найден и задержан.

    Сообщается, что среди погибших - четыре ученицы четвертого класса и преподавательница. Пострадавшие госпитализированы.

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