На северо-востоке Пакистана грузовик протаранил здание школы, пятеро погибших

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ Грузовик врезался в здание школы для девочек в пакистанской части Кашмира, по меньшей мере пять человек погибли, еще 30 получили ранения.

Как передает Report со ссылкой на агентство Синьхуа, инцидент произошел в пятницу в округе Багх.

Водитель грузовика, перевозившего муку, не справился с управлением, сбил группу детей и протаранил школьное здание. Как сообщила полиция, шофер скрылся с места происшествия, но затем был найден и задержан.

Сообщается, что среди погибших - четыре ученицы четвертого класса и преподавательница. Пострадавшие госпитализированы.