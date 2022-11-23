На северо-востоке Нигерии в ДТП с автобусами погибли не менее 37 человек

На северо-востоке Нигерии в ДТП с автобусами погибли не менее 37 человек

По меньшей мере 37 человек погибли во вторник в результате столкновения трех автобусов в штате Борно на северо-востоке Нигерии.

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По меньшей мере 37 человек погибли во вторник в результате столкновения трех автобусов в штате Борно на северо-востоке Нигерии. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Agence France-Presse (AFP). "Подтверждена гибель 37 человек", - сказал представитель агентства по безопасности дорожного движения штата, чьи слова приводит AFP. Авария произошла недалеко от города Майдугури. Два автобуса столкнулись лоб в лоб и загорелись. Затем в них врезался третий. Чиновник агентства по безопасности дорожного движения назвал причинами происшествия разрыв шины у одного из автобусов и превышение скорости. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram