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На северо-востоке Нигерии в ДТП с автобусами погибли не менее 37 человек

На северо-востоке Нигерии в ДТП с автобусами погибли не менее 37 человек По меньшей мере 37 человек погибли во вторник в результате столкновения трех автобусов в штате Борно на северо-востоке Нигерии.
Другие страны
23 ноября 2022 г. 02:27
На северо-востоке Нигерии в ДТП с автобусами погибли не менее 37 человек

По меньшей мере 37 человек погибли во вторник в результате столкновения трех автобусов в штате Борно на северо-востоке Нигерии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Agence France-Presse (AFP).

"Подтверждена гибель 37 человек", - сказал представитель агентства по безопасности дорожного движения штата, чьи слова приводит AFP.

Авария произошла недалеко от города Майдугури. Два автобуса столкнулись лоб в лоб и загорелись. Затем в них врезался третий.

Чиновник агентства по безопасности дорожного движения назвал причинами происшествия разрыв шины у одного из автобусов и превышение скорости.

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Версия на азербайджанском языке Nigeriyada üç avtobusun toqquşması nəticəsində azı 37 nəfər ölüb

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