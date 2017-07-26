В Нигерии похищены 10 сотрудников нефтяных компаний

Баку. 26 июля. REPORT.AZ/ В Нигерии боевики похитили 10 сотрудников нефтяных компаний, cообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Инцидент произошел на территории университета города Майдугури, расположенного на северо-востоке страны. В настоящее время начато расследование происшествия.

Напомним, накануне в Майдугури прогремел взрыв, устроенный террористом-смертником. В результате инцидента не менее трех человек погибли.

По данным правоохранителей, взрыв - дело рук боевиков группировки "Боко Харам".