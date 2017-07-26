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    В Нигерии похищены 10 сотрудников нефтяных компаний

    Инцидент произошел на территории университета города Майдугури

    Баку. 26 июля. REPORT.AZ/ В Нигерии боевики похитили 10 сотрудников нефтяных компаний, cообщает Report  со ссылкой на ТАСС.

    Инцидент произошел на территории университета города Майдугури, расположенного на северо-востоке страны. В настоящее время начато расследование происшествия.

    Напомним, накануне в Майдугури прогремел взрыв, устроенный террористом-смертником. В результате инцидента не менее трех человек погибли. 

    По данным правоохранителей, взрыв - дело рук боевиков группировки "Боко Харам".

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