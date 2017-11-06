На северо-востоке Нигерии боевики атаковали и сожгли город

Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ По меньшей мере шесть человек погибли в результате нападения боевиков радикальной группировки "Боко харам" на населенный пункт на северо-востоке Нигерии.

Как передает Report об этом сообщает ТАСС.

Около двух десятков вооруженных людей, являющихся членами группировки "Боко харам", напали на город Джадданнам, расположенный в 50 км к северо-западу от Майдугури - столицы штата Борно.

"Они [боевики] убили шесть человек и сожгли почти весь город, а также уничтожили скот и продовольственные запасы", - сообщили представители местных властей. В результате местное население осталось без питания.

Чиновники призвали центральное правительство прийти на помощь и увеличить число патрулей в многонаселенном районе, подвергшемся атаке.