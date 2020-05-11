На северо-востоке Китая повышен уровень угрозы коронавируса

По меньшей мере 1 808 человек в северо-восточной китайской провинции Цзилинь проходят медицинское обследование после выявления в регионе новых случаев заражения и повышения там уровня эпидемиологической угрозы, связанной с распространением коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом на пресс-конференции заявил представитель местного комитета по делам гигиены и здравоохранения Фань Мин.

"В настоящее время проводится эпидемиологическое обследование и проверка 1 808 человек. Из них 276 имели тесные контакты с 15 заразившимися [выявленными в провинции], остальные имели вторичные контакты [с зараженными]", - заявил Фань Мин.

7 мая в провинции Цзилинь был зафиксирован один случай заражения коронавирусом. 9 мая власти выявили еще 11 заразившихся, 10 мая - трех. В воскресенье городской округ Шулань провинции Цзилинь после обнаружения там 13 заболевших скорректировал уровень эпидемиологической опасности, связанной с распространением коронавируса, с низкого на высокий, став единственной зоной в стране с высоким уровнем угрозы коронавируса. В понедельник район Фэнмань городского округа Цзилинь провинции также повысил уровень эпидемиологической опасности с низкого до среднего после обнаружения там двух случаев заражения.