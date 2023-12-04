На северо-востоке Индии в перестрелке погибли не менее 13 человек

По меньшей мере 13 человек погибли в перестрелке в индийском штате Манипур, в котором с мая продолжается межэтнический конфликт.

По меньшей мере 13 человек погибли в перестрелке в индийском штате Манипур, в котором с мая продолжается межэтнический конфликт.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The Indian Express.

Инцидент произошел в понедельник в округе Тенгнаупал. Полиция получила сообщение о перестрелке между двумя пока не установленными вооруженными группами в населенном пункте Лейтху. Полицейские смогли добраться до места происшествия спустя несколько часов, по прибытии они обнаружили тела тринадцати погибших, личности которых устанавливаются.

В полиции изданию заявили, что в округе Тенгнаупал до этого не было прецедентов вооруженных столкновений с начала межэтнического конфликта в Манипуре. При этом чуть более двух недель в 10 км от Лейтху запрещенная вооруженная группировка "Народная освободительная армия" попыталась атаковать патруль военизированной охранной структуры "Стрелки Ассама", пишет газета. Издание не уточняет, может ли эта группировка быть причастной к стрельбе в Лейтху.

Весной представители этнической группы мейтеи в Манипуре потребовали наделить их статусом зарегистрированной касты, который дает ряд привилегий. Это вызвало протест со стороны племени куки, составляющего большинство населения штата. В начале мая организации куки провели марш, после которого вспыхнули массовые столкновения между представителями двух племен. Наиболее активная фаза межэтнического насилия пришлась на тот же месяц. В столкновениях к сегодняшнему дню погибли не менее 180 человек.