На северо-востоке Индии из-за наводнений пострадали около 500 тыс. человек

Не менее 496 тыс. человек оказались в зоне наводнения в северо-восточном индийском штате Ассам, где не прекращаются мощные ливни.

Не менее 496 тыс. человек оказались в зоне наводнения в северо-восточном индийском штате Ассам, где не прекращаются мощные ливни.

Как передает Report, об этом сообщает Управление по борьбе со стихийными бедствиями Ассама в распространенной информации.

В воде оказались 1 366 деревень, затоплено более 14 тыс. га сельскохозяйственных земель. В зоне наводнения также оказались около 350 тыс. голов домашнего скота. По меньшей мере один человек погиб.

За последние 24 часа паводковые воды прорвали 10 дамб и повредили еще 3 дамбы, размыты 92 местные дороги, повреждены 3 моста. Местные власти создали 83 лагеря временного размещения и 79 пунктов распределения помощи в 11 пострадавших районах.