На северо-востоке Индии более 640 тыс. человек пострадали от наводнения

Более 640 тыс. человек в 19 (из 35) округах северо-восточного штата Индии Ассам пострадали от наводнения, вызванного мощными муссонными ливнями.

Более 640 тыс. человек в 19 (из 35) округах северо-восточного штата Индии Ассам пострадали от наводнения, вызванного мощными муссонными ливнями.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило региональное правительство в распространенном бюллетене.

Уровень воды в главной реке региона Брахмапутре и ее притоках находится в настоящее время выше опасной отметки. Власти отмечают, что число погибших в результате наводнений и вызванных ими оползней в 2024 году составило 45 человек.

Правительство штата организовало 72 лагеря временного размещения и еще 64 центра распределения помощи. К спасательным работам привлечены военнослужащие сухопутных войск, пограничных сил, а также ВВС.