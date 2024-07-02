О нас

На северо-востоке Индии более 640 тыс. человек пострадали от наводнения

На северо-востоке Индии более 640 тыс. человек пострадали от наводнения Более 640 тыс. человек в 19 (из 35) округах северо-восточного штата Индии Ассам пострадали от наводнения, вызванного мощными муссонными ливнями.
Другие страны
2 июля 2024 г. 09:59
На северо-востоке Индии более 640 тыс. человек пострадали от наводнения

Более 640 тыс. человек в 19 (из 35) округах северо-восточного штата Индии Ассам пострадали от наводнения, вызванного мощными муссонными ливнями.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило региональное правительство в распространенном бюллетене.

Уровень воды в главной реке региона Брахмапутре и ее притоках находится в настоящее время выше опасной отметки. Власти отмечают, что число погибших в результате наводнений и вызванных ими оползней в 2024 году составило 45 человек.

Правительство штата организовало 72 лагеря временного размещения и еще 64 центра распределения помощи. К спасательным работам привлечены военнослужащие сухопутных войск, пограничных сил, а также ВВС.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

В Азербайджане изменена стоимость проезда в общественном транспорте
В Азербайджане изменена стоимость проезда в общественном транспорте
30 июня 2024 г. 21:17
Роспуск Милли Меджлиса и назначение внеочередных выборов соответствуют Конституции
Роспуск Милли Меджлиса и назначение внеочередных выборов соответствуют Конституции
27 июня 2024 г. 12:40
Натигу Гасымову посмертно присвоено звание Национальный герой Азербайджана
Натигу Гасымову посмертно присвоено звание "Национальный герой Азербайджана"
25 июня 2024 г. 21:25
Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении высших воинских званий военнослужащим Минобороны
Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении высших воинских званий военнослужащим Минобороны
25 июня 2024 г. 21:13
Президент Азербайджана поделился публикацией по случаю Дня Вооруженных Сил
Президент Азербайджана поделился публикацией по случаю Дня Вооруженных Сил
25 июня 2024 г. 21:06
Президент Ильхам Алиев наградил военнослужащих Министерства обороны
Президент Ильхам Алиев наградил военнослужащих Министерства обороны
25 июня 2024 г. 21:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi